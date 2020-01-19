شكرا لمتابعة خبر عن تعديل جديد في قانون تجديد الاقامات..الا علان عن قرار رسمي جديد يسمح لليمنيين فقط بتجديد اقامتهم لفترة اطول من الفترة المحددة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - تعديل جديد في قانون تجديد الاقامات..الا علان عن قرار رسمي جديد يسمح لليمنيين فقط بتجديد اقامتهم لفترة اطول من الفترة المحددة

2020/01/19 الساعة 11:38 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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