أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية ليوم الأحد .. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020 الخليج 365 ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا الأحد الموافق 19 يناير 2020 ، وهي كالتالي:

مليشيا الحوثي تنهب مبلغ كبير من محل صرافة في إب https://www.elyamnelaraby.com/452015 دويتش فيلا: مليشيات الحوثي وحزب الله تطيعان أوامر طهران https://www.elyamnelaraby.com/452020/ انتقالي شبوة يٌشيد بقرارات الجمعية الوطنية https://www.elyamnelaraby.com/452025/ طارق صالح: ما حدث في مأرب يثبت أن الحوثي هو العدول الأول لكل اليمنيين https://www.elyamnelaraby.com/452055/ مصادر طبية: ارتفاع عدد شهداء القصف الحوثي في مأرب إلى 90 https://www.elyamnelaraby.com/452056/ مصادر: قصف مأرب تم بصاروخ باليستي أطلق من معسكر في خولان https://www.elyamnelaraby.com/452058/ Advertisements هاني بن بريك : من تم إستهدافهم في مأرب كانوا ينادون بإستقلال الجنوب https://www.elyamnelaraby.com/452084/ بعد حادث مأرب .. الرئيس هادي يشدد على السير نحو تحرير التراب اليمني من الميليشيات https://www.elyamnelaraby.com/452098/ وصول قوة عسكرية سعودية إلى عدن https://www.elyamnelaraby.com/452105/ حجة.. قوات الجيش تصد هجوما للمليشيا في حيران https://www.elyamnelaraby.com/452106/ قوات الجيش تفشل محاولة تسلل للمليشيا في الملاجم بالبيضاء https://www.elyamnelaraby.com/452110/ التحالف يجدد قصفه مواقع للمليشيا في نهم شرقي صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/452126/ صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي يستهدف مواقع للمليشيا في رازح https://www.elyamnelaraby.com/452146/

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