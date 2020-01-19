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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معلمون محتجون يغلقون مبنى وزارة التربية في عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أغلق معلمون محتجون، صباح اليوم، مبنى وزارة التربية والتعليم في العاصمة عدن، وذلك إحتجاجاً على طريقة تعامل الوزير عبدالله لملس مع مطالبهم .
واغلق المبنى الواقع بمدينة الشعب في اطار سلسلة خطوات تصعيدية دشنت بمسيرة جماهيرية بمدينة كريتر وصلت حتى ابواب قصر معاشيق الذي تتخذه الحكومة مقرا لها .
وتعيش مدارس عدن منذ ايام اضرابا واسعا حيث توقفت العملية التربوية بمجمل مدارس المدينة .
وتاتي وقفة المعملين ضمن وقفات لموظفين حكوميين اخرين بمرافق اخرى يطالبون بمستحقاتهم المالية .
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