شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يجدد قصفه مواقع للمليشيا في نهم شرقي صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020 الخليج 365 ـ صنعاء جددت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، كانون الثاني 19، 2020، غاراتها على مواقع لمليشيا الحوثي شرق العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر عسكرية إن مقاتلات التحالف شنت ثلاث غارات على مواقع للمليشيا في مديرية نهم شرقي صنعاء. Advertisements وأضافت المصادر أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يجدد قصفه مواقع للمليشيا في نهم شرقي صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.