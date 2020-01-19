قوات الجيش تفشل محاولة تسلل للمليشيا في الملاجم بالبيضاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020 الخليج 365 ـ البيضاء أفشلت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل للميلشيات الحوثية في جبهة فضحة بمديرية الملاجم بمحافظة البيضاء.

Advertisements ووفق مصدر اعلامي فإن مواجهات اندلعت عقب محاولة مجموعة من عناصر المليشيات الحوثية، التسلل باتجاه مواقع القوات الشرعية في منطقة “هجاف” بجبهة فضحة بمديرية الملاجم. واجبرت قوات الجيش المليشيات الحوثية على الفرار تحت ضربات المدفعية الثقيلة.

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