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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حجة.. قوات الجيش تصد هجوما للمليشيا في حيران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020
الخليج 365 ـ حجة
صدت قوات الجيش الوطني اليوم الأحد، كانون الثاني 19، 2020، هجوما حوثيا على مواقعها في محافظة حجة شمال غربي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن المليشيا شنت هجوما على مواقع لقوات الشرعية في جنوبي مديرية حيران.
وأكدت المصادر أن المواجهات التي اندلعت إثر الهجوم أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.
وتشهد الجبهة، منذ أشهر، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والانقلابيين.
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