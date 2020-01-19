شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصول قوة عسكرية سعودية إلى عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وصلت قوة عسكرية سعودية تابعة للتحالف العربي لدعم الشرعية، ليل أمس ، على العاصمة عدن، في إطار جهود تنفيذ إتفاق الرياض الموقع بين المجلس الإنتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية .



وذكرت مصادر عسكرية، أن القوة التي تضم عربات مدرعة وأطقم عسكرية وصلت براً من ناحية محافظة شبوة .

ورجحت مصادر محلية أن تتمركز القوات السعودية لاحقا في معسكر التحالف العربي في مديرية ”البريقة“ غربي مدينة عدن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وصول قوة عسكرية سعودية إلى عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.