شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل"بن سلمان" يعلن الطوارئ ويستدعي الحرس الوطني انقلاب في المملكة.. (تفاصيل مايحدث بالسعودية) والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف تقرير، أن ولي العهد السعودي السابق، الأمير محمد بن نايف، يقود تحالفًا قويًّا داخل الأسرة المالكة (آل سعود)، إلا أن تحركات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز كانت سريعة



ونقل التقرير الذي نشرته صحيفة "عربي بوست" عن مصادر أمنية سعودية، أن التحالف الذي يقوده محمد بن نايف يضم، شقيق "الملك سلمان، الأمير أحمد بن عبد العزيز، ووزير الحرس الوطني السابق متعب بن عبد الله.

وأضاف المصدر: إنه "بعد التصعيد الذي قام به الأمير الشاب محمد بن سلمان، في اتجاهات عدة داخلية وخارجية، تبلور جناح محسوب على محمد بن نايف داخل العائلة المالكة السعودية".

إلا ان بن سلمان يرتكز على القوة العسكرية وخاصة الحرس الوطني الذي يمسك بزمامه الأمير محمد بن سلمان ، ومستعد للتدخل في اي لحظة .

Advertisements



وتابع بقوله: "يسعى هذا الجناح الذي أُقصي عن السلطة إلى الضغط والمراقبة، وهم متأهبون للتحرك إن سنحت لهم الفرصة ضد محمد بن سلمان وجناحه الحالي".



وأشار المصدر، إلى أن "هذا الوضع دفع بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى محاولة ثني نجله عن سياساته الهجومية، خاصة بعد جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي".



وفي ذات السياق، رأت مصادر أخرى، أن "هذه التغيرات لها علاقة بالدرجة الأولى بمحاولة الملك سلمان استعادة السلطة من ابنه الأمير محمد بن سلمان".



وختمت المصادر: أن "هدف الملك سلمان هو ثني نجله عن سياساته وقراراته المتسرعة، ولذا يسعى لإعادة توجيه الديوان الملكي، وإعادة هيبة الأسرة الحاكمة، بعدما تضررت صورتها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل"بن سلمان" يعلن الطوارئ ويستدعي الحرس الوطني انقلاب في المملكة.. (تفاصيل مايحدث بالسعودية) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.