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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالصور:منظمة السلام الكورية HWPL تباغت الجميع وتقوم بخطوة رهيبة في دولة مجاورة لليمن..وكل العرب يتمنون ان يحدث لهم ذلك خاصة اليمنيين ( 5 صور )

2020/01/19 الساعة 11:16 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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