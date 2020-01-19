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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:بن دغر نائبا لرئيس الجمهورية بديلا للجنرال الاحمر، والتحالف يمنح الانتقالي أهم وزارة، والاطاحة بالعدو الأول للإمارات والانتقالي من منصبه ( الاسماء + المناصب )

2020/01/19 الساعة 11:03 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل:بن دغر نائبا لرئيس الجمهورية بديلا للجنرال الاحمر، والتحالف يمنح الانتقالي أهم وزارة، والاطاحة بالعدو الأول للإمارات والانتقالي من منصبه ( الاسماء + المناصب ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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