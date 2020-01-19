هاني بن بريك : من تم إستهدافهم في مأرب كانوا ينادون بإستقلال الجنوب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020

الخليج 365

قال نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، أن معظم من تم إستهدافهم في معسكر الإستقبال بمحافظة مأرب كانوا ينادون بإستقلال الجنوب .



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وذكر في تغريدة له بتويتر، "لما أيس الإخونج من إعادة الكرة في غزو عدن بجنوبيين وكان هؤلاء الجنوبيون عبئا ثقيلا عليهم، كان الغدر بهم في تجميعهم تحت مرمى نيران الحوثي طريقة ماكرة لتقديمهم طعما سهلا للحوثي" .

وأستدرك "علما أن الكثير ممن تم استهدافهم مع استقلال الجنوب وحريته، ولكنهم أوغرت صدورهم ضد المجلس الانتقالي فقط"، على حد قوله .

وأضاف "بغض النظر عن سبب تجميع هؤلاء الجنوبيين في معسكر للتدريب في مأرب بقيادة مهران- وهو إعادة غزو عدن- ولكن اللافت للانتباه أمران تجميعهم في موقع تحت نيران مدفعية الحوثي، لم يتم منذ خمس سنوات استهداف أي قوة إخونجية في مأرب بهذا الحجم من الخسائر" .. لافتاً إلى أن حادثة صافر كان الهدف التحالف