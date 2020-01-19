صنعاء.. التحالف يشن غارات على مواقع للمليشيا في جبهة نهم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020 الخليج 365 ـ صنعاء قصفت مقاتلات التحالف العربي، في وقت متأخر من مساء أمي السبت، كانون الثاني 18، 2020، مواقع لمليشيا الحوثي في مديرية نهم شرقي صنعاء.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية إن المقاتلات الحربية استهدفت بثلاث غارات مواقع في مناطق متفرقة من المديرية التي شهدت خلال الساعات الماضية مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والمليشيا. ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي. وكانت المواجهات التي شهدتها المديرية أمس وصباح اليوم قد أسفرت عن مقتل 23 حوثيا و 3 من قوات الجيش

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