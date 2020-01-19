شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصادر طبية: ارتفاع عدد شهداء القصف الحوثي في مأرب إلى 90 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020

الخليج 365 ـ مأرب

أكدت مصادر طبية ارتفاع عدد قتلى الهجوم الصاروخي الحوثي في مأرب إلى 90.



وذكرت المصادر أن العدد مرشح للزيادة نظرا لوجود كثير من الجرحى في حالة حرجة.

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وقصفت مليشيا الحوثي، مساء أمس، معسكر الاستقبال في مأرب بصاروخ باليستي.

وأكدت مصادر عسكرية أن معظم القتلى الذين قضوا في القصف ينتمون إلى محافظات جنوبية.