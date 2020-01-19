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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصادر طبية: ارتفاع عدد شهداء القصف الحوثي في مأرب إلى 90 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020
الخليج 365 ـ مأرب
أكدت مصادر طبية ارتفاع عدد قتلى الهجوم الصاروخي الحوثي في مأرب إلى 90.
وذكرت المصادر أن العدد مرشح للزيادة نظرا لوجود كثير من الجرحى في حالة حرجة.
وقصفت مليشيا الحوثي، مساء أمس، معسكر الاستقبال في مأرب بصاروخ باليستي.
وأكدت مصادر عسكرية أن معظم القتلى الذين قضوا في القصف ينتمون إلى محافظات جنوبية.
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