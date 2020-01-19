شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طارق صالح: ما حدث في مأرب يثبت أن الحوثي هو العدول الأول لكل اليمنيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020 الخليج 365 ـ متابعات علق قائد المقاومة الوطنية، العميد طارق صالح، على المجزرة التي تعرض لها الجنود في معسكر الاستقبال بمحافظة مأرب شرقي اليمن.

Advertisements وكتب صالح، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد، كانون الثاني 19، 2020: كارثة أليمة تهز كيان كل يمنيٍ حرٍ يشاهد أبناء وطنه وهم يُذبحون بصواريخ إيران. وأضاف صالح: تعازينا الحارة لشهداء مأرب العزيزة؛ شهداء الوحشية الحوثية ضد اليمنيين. إنها جريمة تثبت ما نقوله كل يوم: الحوثي هو عدو اليمنيين جميعاً

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