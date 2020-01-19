عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خلف 15 قتيلا وجريحا.. تصاعد الاقتتال الحوثي في المخادر

الأحد 19 يناير 2020

الخليج 365

خلفت المواجهات المسلحة بين مليشيا الحوثي الإرهابية، في مديرية المخادر، شمال إب، 15 قتيلاً وجريحاً، على مدى اليومين الماضيين.



وكشفت مصادر محلية، الخميس الماضي، عن مصرع فردين حوثيين من بيت معوضة برصاص مسلح حوثي من بني عايض في مديرية المخادر، بسبب خلاف على مساعدات إنسانية.

Advertisements

وتصاعدات الاشتباكات، بين أسرتي "معوضة"، و"محي الدين" ـ جميعهم حوثيون، وخلفت تسعة قتلى وستة جرحى، بينهم نساء، كما سقط بعض منهم برصاص مسلحي المليشيا التابعين لإدارة أمن المديرية.

وتفجرت الأوضاع، عقب اقتحام حملة حوثية، أمس الجمعة، قرية بضعة بمنطقة البخاري، سقط فيها قتيلان جديدان من أسرة معوضة، وشخصان من أسرة عائض، كما لقي مسلح تابع لإدارة أمن المخادر مصرعه.

وقتلت امرأتان في منزلهما، بعد تعرض المنزلين لقصف، خلف 6 مصابين بعضهم بحالة حرجة.