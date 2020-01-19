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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إزالة تعديات على مركز الرعاية الصحية بعدن صور الأحد 19 يناير 2020 الخليج 365 شنت الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن، أمس السبت، حملة لإزالة الاستحداثات العشوائية في محيط مركز الرعاية الصحية الأولية بالمنصورة.

Advertisements وتلقت الأجهزة شكوى من إدارة مركز الرعاية الصحية الأولية من أعمال بناء أكشاك واستحداثات، على أسوار المركز ومحيطه. وحذر مصدر في الحملة، من محاولة بناء أو استحداث العشوائيات في محيط المنشآت والمرافق الحكومية.

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