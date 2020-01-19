شكرا لمتابعة خبر عن صحفي يمني بارز : يشن هجوما لاذعا على وزارة الدفاع على خلفية مجزرة مأرب ويصف بيانها بالساذج ويطالب بمحاسبة المقدشي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مفكر إسلامي شهير يوجه رسالة عتاب إلى عبدالباري عطوان: لماذا كلما خيرت بين أمرين اخترت أسوأهما؟! لأول مرة : أصوات مرعبة ومخيفة تخرج من داخل قبر سيدة بعد 9 أيام من وفاتها ودفنها...وعند نبش القبر من قبل السلطات الملكية كانت المفاجأة التي ارعبت الجميع (تفاصيل مرعبة) بيان سعودي عاجل بعد "حادث دموي" خلَّف عشرات القتلى والجرحى ورد للتو : مصرع وتصفية قيادات حوثية من العيار الثقيل في مواجهات مع قيادات أخرى ومتحوثين في اطار الصراع الداخلي (تفاصيل حصرية)

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