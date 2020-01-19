شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تنفيذا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ..السعودية تبدأ الان تنفيذ قرار تاريخي ووكالة الانباء الرسمية تنقل تفاصيل ما يحدث ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أفادت وسائل إعلام سعودية، بأن وزارة التربية والتعليم، تبدأ اليوم الأحد، في تنفيذ قرار تاريخي متعلق باللغة الصينية.

وذكر موقع "المرصد" السعودي أن وزارة التعليم، تبدأ غدًا في توزيع مناهج الكتب الصينية لبعض المدارس كمرحلة أولى؛ تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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وأضاف الموقع أن المنهج الصيني سيطبق على ثلاث مدن هي منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومحافظة جدة، من خلال 12 مدرسة.

وأظهرت صور متداولة الكتب والتي جاءت بعنوان "هيا نتعلم الصينية"، فيما تقوم عمالة بإنزالها لتسليمها للإدارات التعليمية.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتفق خلال زيارته إلى الصين، في فبراير/تشرين الثاني الماضي، على البدء في وضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات السعودية.

ويأتي هذا التطور بهدف تعزيز العلاقات الثقافية مع دولة الصين وتعميق الشراكة الإستراتيجية على كافة المستويات والأصعدة، وفقًا لما نشرته وكالة "واس" السعودية.