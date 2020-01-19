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صنعاء - ياسمين الخيامي - اليمنيين يستيقظون على هذه الحادثة المرعبة التي كشفت كم هي رخيصة حياة اليمنيين والشرعية صامتة كأن الامر لا يعنيها بعد مقتل يمني طعنا حتى الموت ( صورة )

2020/01/19 الساعة 07:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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