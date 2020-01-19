شكرا لقرائتكم خبر عن التعثر في الدراسة يقود شابًا للانتحار شنقًا! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قرر شاب مصري، التخلص من حياته، وذلك بسبب تعثره في الدراسة، وشعوره بالاكتئاب. وكانت والدة الشاب المنتحر، قد فزعت بالعثورعلى ابنها معلقًا بحبل داخل المنزل، لتسقط مغشية عليها. جديد "الخليج 365" Advertisements وبالتحقيق تبين أن الشاب كان متعثرا دراسيا بسبب رسوبه في الثانوية العامة 3 مرات، والتحق بأحد المعاهد، وبعدها أصيب بحالة من الاكتئاب والعزلة، ما دفعه للانتحار والتخلص من حياته شنقًا.

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