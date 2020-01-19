شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مصدر رئاسي يكشف حقيقة صدور قرارات جمهورية تطيح بالجنرال علي محسن الأحمر والميسري وتعيين طارق عفاش وأحمد عبيد بن دغر..."تصريح" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت تسريبات اعلامية عن اسماء الشخصيات التي ستوكل لها مهام قيادية في الحكومة المقبلةتنفيذا للشق الثاني من اتفاق الرياض المتعلق بالجانب السياسي.

جديد "الخليج 365"

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وبحسب التسريبات التي تداولها ناشطون واعلاميون فإن رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك سيتمسك بمنصبه رئيسا للحكومة المقبلة ، فيما سيعين بن دغر وطارق واحمد عوض بن مبارك في مناصب جديدة ، فيما ستذهب حقيبة الداخلية للمجلس الانتقالي.

ولا يمكن الجزم بصحة هذه التسريبات ، او نفيها من مصادر رسمية .

وفيما يلي اسماء الشخصيات مع المنصب قرين كل اسم : الدكتور احمد بن عبيد دغر “نائبا لرئيس الجمهوريه”.

الدكتور معين عبد الملك “رئيسا للوزراء” العميد طارق صالح “وزيرا للدفاع “.

الدكتور احمد عوض بن مبارك “وزيرا للخارجيه “ وحقيبة الداخلية يرشح الانتقالي شخصية من قبله لتوليها. وينتظر في الايام القادمة الاعلان الرسمي عن الحكومة .