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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دويتش فيلا: مليشيات الحوثي وحزب الله تطيعان أوامر طهران
الأحد 19 يناير 2020
الخليج 365
قال موقع دويتش فيلا الألماني، إن إيران أقامت شبكة من المليشيات الموالية في جميع أنحاء العالم العربي على مدى عقود.
وأشار إلى أن مليشيات طهران، سواء حزب الله في لبنان، أو مليشيا الحوثي في اليمن، تعتمد بشكل كبير على إيران سياسيا واقتصاديا.
ونقل الموقع الألماني عن الخبير في الشؤون الإسلامية يودو شتاينباخ قوله، إن حزب الله في لبنان ومليشيا الحوثي في اليمن لطالما أطاعوا أوامر طهران.
وأضاف: "من غير المرجح أن تفكر أي من هذه المجموعات في أن تصبح جهات فاعلة سياسية أو عسكرية مستقلة بعد مقتل سليماني".
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