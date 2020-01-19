شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تنهب مبلغ كبير من محل صرافة في إب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شكا عدد من ملاك المحال التجارية في محافظة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، من انتهاكات وابتزاز مسلحي المليشيات، جراء تداولهم للعملة من الطبعة الجديدة، بعد عجز المليشيات عن توفر أي بديل.
وصادرت المليشيا الحوثية، بحسب مصادر محلية، ملايين الريالات من العملة الجديدة، خلال مداهمات لعدد من المتاجر الصغيرة والمخابز والمطاعم في مدينة إب، بعد فشل قرار منع تداولها.
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