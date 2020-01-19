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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الحكومة السعودية، مساء امس السبت، أن الأجهزة المختصة تكافح هجومًا خطيرًا يهدد المملكة.

وذكرت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، أنها تمكنت من استكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي في مساحة بلغت نحو 140,255 هكتارًا في مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، وحائل، عبر 76 فرقة مكافحة ميدانية و18 فرقة استكشاف.

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ورد للتو : السعودية تعلن التصدي لهجوم خطير يهدد المملكة

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وأوضحت الوزارة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه تمت معالجة نحو 15,475 هكتارًا من الجراد الصحراوي في المناطق المستهدفة خلال الفترة من 1 وحتى 15 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأضافت الوزارة أن الفرق الميدانية تقوم بعمليات المكافحة المكثفة بالرش الأرضي والجوي في الساحل الجنوبي الغربي، ما بين منطقتي مكة المكرمة وجازان، بما في ذلك تهامة الباحة وساحل عسير، وبعض المحافظات بمنطقة حائل التي ما زالت تواجه مجموعات تجزأت من الأسراب التي غزت المنطقة سابقًا، وإذ تتركز الكثافات العالية لمجاميع الحوريات ما بين القنفذة ومحافظات شمال منطقة جازان، وذلك لتأثر النطاق بغزو مستمر نهاية العام الماضي 2019، ووجود إصابة في جازان والحدود السعودية - اليمنية منذ الموسم الصيفي.

وتابعت الوزارة أن هذا الأمر أثّر على محافظات الساحل عمومًا، حيث سمح للجيل الأول من ناتج تلك الأسراب بتشكيل مجاميع بمساحات كبيرة وكثافات عالية.

وأشارت إلى أن 780 فرقة استكشاف ومكافحة تعمل منذ بداية الشهر في منطقة مكة المكرمة والليث، والقنفذة، وفي مناطق الباحة وعسير وجازان.

وأفادت الوزارة، أنه جرى تشكيل فرق ميدانية، وطائرة رش جوي، وتجهيز دعم لوجستي متكامل (معسكرات مجهزة، محروقات، مستلزمات المكافحة)، وذلك للحد من خطر الآفة والحد من انتشارها، وتم مضاعفة أعداد الفرق الأرضية بكفاءات من منطقتي الرياض والشرقية للمشاركة في التدريب وعمليات المكافحة.

وتوقعت الوزارة تزايد احتمالية غزو الأسراب من الدول المجاورة بعد التطورات الأخيرة لديهم مع احتمال أن تسمح الظروف مستقبلًا بنضج المجاميع التي تتواجد في المناطق الوسطى (حائل والقصيم) ويحدث التزاوج ومشاهدة الدبا مع بداية الموسم الربيعي وتتأثر هذه التوقعات بحالة المتغيرات البيئية عند حدوث المنخفضات الجوية المصحوبة بهطول الأمطار خلال الفترات القادمة.

وأكدت أن التوقعات الدولية، وفقًا لآخر تقرير صادر من "الفاو"، أن الوضع يزداد سوءًا في جنوب شرق أفريقيا، وذلك بتشكل الأسراب بكثافات ومساحات كبيرة، ما يهدد الأمن الغذائي، موضحة أن حالة الجراد الصحراوي الراهنة، لم تحدث بهذا المستوى منذ 25 عامًا.

وتنتشر ظاهرة أسراب الجراد في السعودية، آخرها السرب الذي غزا المملكة في يونيو/حزيران الماضي؛ ما دفع السلطات إلى إطلاق عملية تنظيف للقضاء على الحشرات.

وتستطيع أسراب الجراد الطيران لمسافة تصل إلى 150 كيلومترًا في اتجاه الريح، وبوسع الحشرات البالغة تناول طعامًا طازجًا كل يوم يوازي وزنها تقريبًا.

ويستهلك سرب صغير للغاية في اليوم الواحد، ما يكفي لإطعام 35 ألف شخص، مما يشكِّل تهديدًا مدمرًا للمحاصيل والأمن الغذائي.