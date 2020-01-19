لأول مرة : كبير المحققين الأمريكيين مع ‘‘صدام حسين’’ يفجر مفاجأة من العيار الثقيل : له ولد لم يعرفه الإعلام وهذه قصة شبيه صدام!؟

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عدن - ياسمين التهامي - فضيحة من العيار الثقيل لوزير في ”الشرعية“ يعمل لصالح الحوثيين.. حول وزارته لمصدر استخباراتي وهرب عدد من قيادات الحوثي ووجه ”طعنات غادرة“ للحكومة اليمنية السعودية تعلن التصدي لهجوم خطير يهدد المملكة انتصارات متتالية للشرعية في 3 محافظات وعمليات نوعية في صعدة.. وناطق الجيش يهاجم الحاقدين والاقلام المأجورة جبهة نهم تشتعل من جديد و بن عزيز يتحدث عن مسار المعركة

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