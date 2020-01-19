شكرا لقرائتكم خبر عن تغريدة تفتح على داعية اسلامي شهير "ابواب الجحيم " وتفاجئ متابعيه بفضيحة " انتماء الداعية الى الجنس الثالث " !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تغريدة لأستاذ الاكاديمي السوداني المعروف الدكتور تاج السر عثمان , عن الداعية الاماراتي , الاردني الجنسية وسيم يوسف , تشعل مواقع التواصل الاجتماعي .

وقال عثمان في تغريدته "درّست وسيم يوسف بثانوية حنين بالاردن كان والده يوسف شحاده يوصيني أعلمه معاني الرجولة لأنه عاش في بيئة أنثوية وللأسف فشلت في تحقيق وصية والده" .

أقرأ أيضا :

اقتحام صنعاء بقيادة اشرس قائد عسكري يرعب الحوثيين ..ردا على هجوم مأرب ..!!

قيادي جنوبي يفجر مفاجأة صادمة "بن زايد ودولة الامارات متورطة في استهداف مأرب بالصواريخ والطائرات المسيرة "!!

عاااجل : شاهد فيديو ..اندلاع ثورة عارمة ضد النظام السعودي الرجعي وقوات الامن تستنفر وتشتبك مع الثوار ..!

Advertisements

يشار إلى أن وسيم يوسف هو أحد أبواق ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد التي يستخدمها في مهاجمة خصومه وشيطنتهم عبر المزاعم والأكاذيب، حيث دأب على مهاجمة قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد فضلا عن تشويهه المستمر لتيار الإسلام السياسي وطعنه بصحيح البخاري.

وحصل وسيم يوسف على الجنسية الإماراتية في وقت قياسي، كمكافأة له بعدما أصبح أداة سياسية مهمة يتلاعب بها “بن زايد” والرجل الأول لجهاز أمن الدولة في الإمارت.

ووسيم يوسف شاب أردني ادعى أنه حصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة من جامعة البلقاء التطبيقية ولم يتتلمذ على أيا من علماء المسلمين المعروفين، وعمل مع جهاز المخابرات الأردنية بعدما تبين أنه خطيب مفوه يجيد الكلام، وبعد انتقاله للإمارات تم تعيينه إمام وخطيب لمسجد الشيخ زايد.

وبنى وسيم علاقته مع جهاز أمن الدولة الإماراتي والذي سريعا ما خصص له برنامج على تلفزيون أبو ظبي قبل أن يمنحه في نوفمبر عام 2014 الجنسية لتسهيل عمله وتنقلاته.

ويعد يوسف شخصية مثيرة للجدل، وقدَّمه الإعلام الإماراتي لمحاكاة النمط الجديد من “الدعاة النجوم” الذين احتلوا الشاشات في العقد الماضي، وحققوا نجومية كبيرة، باستخدام مساحات القنوات الفضائية.

