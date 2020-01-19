- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مذيعة قناة الجزيرة الحسناء "علا الفارس" تثير جنون متابعيها بهذة الصور المفاجئة برفقة عدد من الاعلاميات في "ليلة المتعة" ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت الإعلامية في قناة الجزيرة الفضائية علا الفارس، صورة تجمعها مع إعلاميات أخريات في القناة.
وفي تغريدتها التي حظيت بمتابعات واسعة، بعثت الفارس رسالة شكر للخطوط الجوية القطرية.
---------------------------------
ألاخبار الأكثر مشاهدة الأن :
• مذيعة قناة الجزيرة الحسناء "علا الفارس" تثير جنون متابعيها بهذة الصور المفاجئة برفقة عدد من الاعلاميات في "ليلة المتعة" ..شاهد
• أخيرًا .. حسناء الإمارات الشيخة مريم ابنة محمد بن راشد تتزوج .. شاهدو صور مسربة من حفل زفافها الاسطوري ..والمفاجأة من هو العريس ؟
• إمرأة تنجب ثعبان .. شاهدو ماذا تفعل معه كل ساعة بالحمام ..«فيديو وصور»
• وأخيرًا .. الكشف عن ثروة سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد أحد أغنياء .. كم تبلغ ولمن ستذهب .. شاهدو المفاجأة التي يجهلها الجميع
• وداعًا للشيخوخة إلى الأبد .. تناول هذا المشروب البسيط بشكل يومي وانظر ماذا سيحدث لك !
• عاجـــل : أردوغان يوجه رسالة نارية لهذا القائد العربي: "أنت كذّاب وسألقنك درسًا لن تنساه" شاهد من يكون؟؟
• شاهد : إكتشاف مدينة تحت الأرض يعيش فيها 50 الف شخص .. لن تصدق شكلها من الداخل .."فيديو وصور"
• انتقمت من زوجها شر انتقام .. ربطته ومارست الجنس مع عشيقها امام عينه ..«تفاصيل صادمة»
• وداعًا للشيخوخة والشعر الأبيض .. هذة الطريقة البسيطة تعيد لك روح الشباب حتى لو تجاوز سنك ثمانون عام وتنسيك الشيب إلى الأبد ..شاهد
• عاجـــل : سلطان عمان الجديد يثلج صدور الشعب العماني ويصدر أول قراراته الشجاعة التي ستزلزل دول الخليج .."فيديو"
• السعودية : أبواب القدر تنفتح امام حارس أمن استرقت دراجته فأصبح من الأغنياء خلال اقل من عشر ساعات ..«فيديو»
• عاجـــل : السعودية تعلن رسميا عن وفاة الأمير الوليد بن طلال .. والديوان الملكي يكشف تفاصيل الحادث الأليم
• شاهد : مذيعة MBC السعودية "لجين عمران" تدلي باعتراف جري : كنت على علاقة مع هذا الرجل ومارست معه الجنس ..لكن النهاية كانت صادمة .."فيديو"
---------------------------------
وقالت في تغريدتها:" شكرا للخطوط الجوية القطرية على الليلة الرائعة".
وتظهر برفقتها ، إعلاميات منهن خديجة بن قنة، وإيمان عياد، سلمى الجمل.
" class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c24">
شكرا للخطوط الجوية القطرية على الليلة الرائعة ... 😗@qatarairways @RealEmanAyad @Benguennak @AljamalSalma pic.twitter.com/ZUJBO1Z41t— Ola Al Fares ⚖️ (@OlaAlfares) December 20, 2019
شكرا للخطوط الجوية القطرية على الليلة الرائعة ... @qatarairways @RealEmanAyad @Benguennak @AljamalSalma
/photo/1
شكرا للخطوط الجوية القطرية على الليلة الرائعة ... 😗@qatarairways @RealEmanAyad @Benguennak @AljamalSalma pic.twitter.com/ZUJBO1Z41t— Ola Al Fares ⚖️ (@OlaAlfares) December 20, 2019
/photo/1
شكرا للخطوط الجوية القطرية على الليلة الرائعة ... 😗@qatarairways @RealEmanAyad @Benguennak @AljamalSalma pic.twitter.com/ZUJBO1Z41t— Ola Al Fares ⚖️ (@OlaAlfares) December 20, 2019
كانت هذه تفاصيل خبر مذيعة قناة الجزيرة الحسناء "علا الفارس" تثير جنون متابعيها بهذة الصور المفاجئة برفقة عدد من الاعلاميات في "ليلة المتعة" ..شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.