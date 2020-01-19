شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مذيعة قناة الجزيرة الحسناء "علا الفارس" تثير جنون متابعيها بهذة الصور المفاجئة برفقة عدد من الاعلاميات في "ليلة المتعة" ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت الإعلامية في قناة الجزيرة الفضائية علا الفارس، صورة تجمعها مع إعلاميات أخريات في القناة.

وفي تغريدتها التي حظيت بمتابعات واسعة، بعثت الفارس رسالة شكر للخطوط الجوية القطرية.

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• مذيعة قناة الجزيرة الحسناء "علا الفارس" تثير جنون متابعيها بهذة الصور المفاجئة برفقة عدد من الاعلاميات في "ليلة المتعة" ..شاهد

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