صراع داخلي.. اغتيال قياديَيْن حوثيَيْن في اليمن بالرصاص

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صراع داخلي.. اغتيال قياديين حوثيين في اليمن بالرصاص

الأحد 19 يناير 2020

الخليج 365

اغتيل قياديان حوثيان برصاص مجهولين، الليلة الماضية، الجمعة، في محافظة إب، وسط اليمن، في ظل احتدام الصراعات الداخلية بين أجنحة الميليشيات الحوثية حول الثروة والنفوذ في مناطق سيطرتها.



وذكرت مواقع إخبارية محلية، السبت، أن مسلحين مجهولين أقدموا على اغتيال قياديين حوثيين في مركز محافظة إب، ولاذوا بالفرار.

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وأوضحت المواقع أن القياديين الحوثيين المذكورين هما: مرتضى عبدالله حمود المساوي، مشرف الحوثيين الاجتماعي في مديرية المشنة، والقيادي في محاكم الحوثيين الخاصة "المظالم" أبو عناد، وأطلق عليهما الرصاص الحي في شارع تعز بمديرية الظهار.

وتأتي الحادثة في ظل خلافات محتدمة وتصفيات شبه يومية بين أجنحة الميليشيات في محافظة إب، نتيجة خلافات على النفوذ والإتاوات المالية.

وشهدت الأشهر الماضية تفجر الصراع بين أجنحة الميليشيات الحوثية ليطفو على السطح عبر موجة تصفيات بينية وصلت إلى دار زعيم الحوثيين بمصرع أخيه إبراهيم الحوثي، الذي قُتل وآخرون برفقته في منزل وسط صنعاء.

وتعرضت عشرات القيادات الحوثية لعمليات اغتيال ضمن الصراع الداخلي بين قادة الميليشيات حول تقاسم الأموال المنهوبة والنفوذ، فيما تبقى من مناطق سيطرتها.