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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ارتفاع ضحايا معسكر الجيش في مأرب إلى 110 قتيل وجريح

الأحد 19 يناير 2020

الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا الهجوم الصاروخى على معسكر للجيش الوطنى اليمنى فى مأرب إلى 60 قتيلا ، وأكثر من 50 جريحا، السبت

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وأشارت مصادر ، فى وقت سابق ، إلى أن الميليشيات الحوثية شنت هجوما مزدوجا بالصواريخ على المعسكر ، واستهدف القصف مسجد داخل المعسكر أثناء تأدية الجنود الصلاة.

ويأتى هذا القصف بالتزامن مع استمرار الهجوم الذى بدأه الجيش الوطنى بدعم وإسناد من التحالف العربى على مواقع الميليشيات فى جبهة نهم شمال شرق صنعاء.