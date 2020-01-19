شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : البنك المركزي في صنعاء الخاضع للحوثيين يصدر تعميما جديدا بشأن تداول العملة الوطنية الجديدة للشرعية عقب انتهاء المهلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أول تعليق حوثي على الهجوم الصاروخي الذي استهدف كتائب الوية الحماية الرئاسية في«مأرب»..«ضربة استباقية» أخيرًا.. الكشف عن حجم ثروة الراحل السلطان قابوس المصنف ضمن أغنى 10 ملوك وحكام في العالم .. تعرف كم تبلغ وأين ستذهب مصيرها؟ لأول مرة المجلس الانتقالي يهاجم معين عبدالملك قرارات حوثية جديدة .. لنهب أموال اليمنيين

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