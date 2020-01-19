شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي جنوبي يفجر مفاجأة صادمة "بن زايد ودولة الامارات متورطة في استهداف مأرب بالصواريخ والطائرات المسيرة "!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/19 الساعة 01:56 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

اكد القيادي الجنوبي عادل الحسني في تغريدة على “تويتر بأن “الكتيبة التي تم استهدافها مساء أمس في مأرب تتبع القائد مهران القباطي العدو اللدود للإمارات”.

وأكد قائد اللواء الرابع حماية رئاسية العميد مهران القباطي بأن عدداً من جنود اللواء الرابع قد سقطوا بين قتيل وجريح نتيجة للصاروخ الذي استهدفهم اليوم .

وقالت مصادر ان الهجوم اسفر عن مقتل نحو 70 جندياً وجرح العشرات .

