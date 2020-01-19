شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد … الفنانة الأردنية صبا مبارك تشعل مواقع التواصل ب"غمزة " للفنان السوري تيم حسن ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت التحية الغريبة من الفنانة الأردنية صبا مبارك لزميلها الفنان السوري تيم حسن ، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد تداول فيديو قصير رصد رد فعلها بحفل إطلاق منصة “شاهد” في دبي.

ووفقا للفيديو المتداول يظهر زحام شديد على السجادة الحمراء في مهرجان شاهد المقام في دبي، وظهرت الأردنية صبا مبارك وهي تفسح المجال لنجوم آخريين بينما كان الفنان السوري واقفا لتمر صبا من خلفه ولم تتمكن من تحيته والوقوف معه لتقوم بتحيته على طريقتها الخاصة ب ” غمزة” سريعة بعينها .

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وحظي الفيديو القصير بتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل ، وأثارت صبا مبارك الإعجاب بعد تحيتها الخاصة للفنان السوري تيم حسن .

