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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة تحضيرات إقامة ندوة التراث اللغوي والأثري لليمن في المغرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
ناقش سفير اليمن لدى المملكة المغربية عزالدين الأصبحي، مع مساعد أمين السر الدائم بالأكاديمية الملكية المغربية في الرباط الدكتور تامر البشير ومقرر الأكاديمية الدكتور مصطفى الزباخ، التحضيرات الخاصة بإقامة ندوة التراث اللغوي والأثري في اليمن.
ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، من المقرر إقامة الندوة بمشاركة علماء مختصين باللغات القديمة وخبراء في التراث الأثري لليمن، كما تهدف الندوة إلى التعريف بالعمق الحضاري لليمن وتنوعه الثقافي المتميز، وذلك ضمن برنامج إبراز المشترك الثقافي بين البلدين الشقيقين.
وأوضح السفير الأصبحي، أن الندوة تهدف لإظهار التنوع الثقافي في اليمن والتعريف بالحضارة الإنسانية المشتركة.
حضر اللقاء مسؤول الإعلام والعلاقات في السفارة اليمنية بالرباط إيمان الحيدري.
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