المعلمون والتربويون الجنوبيون في عدن ينقلون إحتجاجاتهم إلى مدينة الشعب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قررت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين نقل إحتجاجات منتسبيها من بوابة قصر المعاشيق الرئاسي في مدينة كريتر، إلى أمام ديون وزارة التربية والتعليم في مدينة الشعب بالعاصمة عدن .



جاء ذلك في إجتماعها الذي عقد اليوم السبت وأتخذ فيه العديد من القرارات من أهمها التوجه إلى ديوان الوزارة في مدينة الشعب وإغلاقه إحتجاجاً على تصرفات الوزير، عبدالله لملس .

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وقالت النقابة العامة بانها ستتخذ اجراءات عدة للتصعيد وحيت المعلمين والتربويين على انجاح الاضراب الشامل .

وحذرت النقابة العامة بعدم المساس او الاضرار بالممتلكات العامة او الاساءة للاشخاص في حال تنفيذ اغلاق ديوان الوزارة ، واعتبرت ان من يخل بما تم الاتفاق عليه سيواجه بحزم من قبل المعلمين والتربويين الجنوبيين ولن يسمح لمثيري الشغب استغلال الموقف وتعطيل وحرف المسار .

وفي ذات السياق اكدت النقابة العامة ان عددا من القرارات ستتبع في الايام القادمة حتى يتم الاستجابة لمطالب المعلمين والتربويين المشروعة.