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35 شهيد وجريح في هجوم حوثي مزدوج على معسكر للشرعية في مأرب

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اليمن العربي - مأرب 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

35 شهيد وجريح في هجوم حوثي مزدوج على معسكر للشرعية في مأرب

الخليج 365 - مأرب

قالت مصادر عسكرية، أن 35 شهيد وجريح سقطوا جراء الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي الإنقلابية، مساء اليوم، على معسكر تابع للشرعية في مدينة مأرب، شرق العاصمة صنعاء .

 

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وذكرت المصادر، أن عدد الشهداء بلغ 23 جندياُ فيما بلغ عدد الجرحى 12 جندياً .. مشيرة إلى أن معظم الجرحى في حالة خطرة .

 

وبحسب المصادر، فإن الميليشيات شنت هجوماً مزدوجاً بصاروخ باليستي وطائرات مسيرة إستهدف مسجداً في معسكر الإستقبال في منطقة الميل بمحافظة مأرب .

 

وتخضع المناطق المحررة في محافظة مأرب لسيطرة حزب الإصلاح، ذراع الإخوان في اليمن، عسكرياً وسياسياً .

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