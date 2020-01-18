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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 35 شهيد وجريح في هجوم حوثي مزدوج على معسكر للشرعية في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020
الخليج 365 - مأرب
قالت مصادر عسكرية، أن 35 شهيد وجريح سقطوا جراء الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي الإنقلابية، مساء اليوم، على معسكر تابع للشرعية في مدينة مأرب، شرق العاصمة صنعاء .
وذكرت المصادر، أن عدد الشهداء بلغ 23 جندياُ فيما بلغ عدد الجرحى 12 جندياً .. مشيرة إلى أن معظم الجرحى في حالة خطرة .
وبحسب المصادر، فإن الميليشيات شنت هجوماً مزدوجاً بصاروخ باليستي وطائرات مسيرة إستهدف مسجداً في معسكر الإستقبال في منطقة الميل بمحافظة مأرب .
وتخضع المناطق المحررة في محافظة مأرب لسيطرة حزب الإصلاح، ذراع الإخوان في اليمن، عسكرياً وسياسياً .
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