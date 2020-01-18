شكرا لقرائتكم خبر عن إرتفاع ضحايا الهجوم على معسكر تدريبي في مأرب ومصادر ترجح علاقة الإمارات بالهجوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إرتفع ضحايا الهجوم الصاروخي الذي استهدف معسكرا تدريبي لقوات الجيش الوطني في محافظة مأرب إلى 40 شهيدا وأكثر من 50 جريح. ورجحت مصادر عسكرية إلى أن الإمارات لها علاقة بالهجوم الذي استهدف معسكر الاستقبال غربي مدينة مأرب حيث ان القباطي يعتبر من قائدة الجيش الذين وقفوا ضد المشروع الاماراتي الذي يهدف الى تقسيم اليمن. جديد "الخليج 365" عاجل : قائد عسكري كبير يكشف الحصيلة النهائية لعدد القتلى والجرحى في الهجوم الصاروخي على مارب









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"فجر السعيد" تهاجم فنانة عُمانية وتطلق عليها هذا الوصف ( تفاصيل ) تعرف عليها.. 3 طرق سهلة لاستعادة قوة الاشارة لشبكة الانترنت في الهاتف النقال ( تفاصيل ) وكشفت المصادر بأن مصدر إطلاق الصاروخ الذي استهدف قوات اللواء الرابع حماية رئاسية بمعسكر الإستقبال بمحافظة مأرب كان قادما من الجهة الشرقية لمدينة مأرب. وتوقعت المصادر بأن يكون الصاروخ قد تم إطلاقه من القاعدة الإماراتية المتواجدة في بلحاف بمحافظة شبوة مستدلة بعدم تبني المليشيا الإنقلابية للهجوم حتى الان. في السياق قال القيادي الجنوبي عادل الحسني في تغريدة على “تويتر بأن “الكتيبة التي تم استهدافها مساء اليوم في مأرب تتبع القائد مهران القباطي العدو اللدود للإمارات”.

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