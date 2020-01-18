شكرا لقرائتكم خبر عن بالتزامن مع استهداف الحوثيين مأرب بالصواريخ ,اندلاع مواجهات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والمختلفة على نطاق واسع في مدينة عدن وسط خوف وهلع السكان !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/18 الساعة 09:00 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أندلعت اشتباكات مسلحة، قبل قليل ، بجوار مخطط الأمن السياسي في مديرية الممدارة بعدن بالتزامن مع استهداف الحوثيين مأرب بالصواريخ .

وذكرت مصادر محلية لـ " أحداث نت " أنها تستخدم أسلحة متوسطة في الاشتباكات الدائرة الآن. لافتة إلى أن اشتباكات محدودة اندلعت مساء أمس في نفس الحي، لنحو ساعة ،لتتجدد في الأثناء بشكل أوسع .

وبحسب المصادر فإن الوضع مرشح للتصعيد والتوسع إلى إحياء أخرى ،خاصة مع توافد المزيد من العناصر للمجموعتين المسلحتين المشتبكتين.

ولم تعرف حتى اللحظة أسباب هذه الاشتباكات وطرفيها.

