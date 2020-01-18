شكرا لقرائتكم خبر عن العميد مهران قباطي يصدم الجميع بتصريح عن النتائج الاولية لاستهداف معسكر الاستقبال في مأرب اليوم "عدد الشهداء حتى اللحظة 11 شهيد و 22 جريح والعدد في تزايد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/18 الساعة 10:42 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

سقط العشرات من منتسبي الجيش الوطني بمحافظة مأرب، بين قتيل وجريح في استهداف تعرض له معسكر الاستقبال شمال غربي المدينة.

وبحسب شهود عيان، فإن صاروخاً باليستياً استهدف المعسكر التدريبي الذي يضم وحدات عسكرية من مختلف الألوية.

من جهته أكد قائد اللواء الرابع حماية رئاسية العميد مهران قباطي في تصريح لـ يمن تايم استهداف كتائب الوية الحماية الرئاسية الرابعة بمعسكر الاستقبال في مأرب مساء اليوم مؤكدا أن عدد الشهداء حتى اللحظة 11 شهيد و 22 جريح والعدد في تزايد و لم يؤكد وجهة الضربة حتى الآن.

وفي ذات السياق فجر قيادي في المقاومة الجنوبية، ثنبلة مدوية، بخصوص القصف الصاروخي الحوثي لمعسكر تابع للشرعية في مأرب.

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وقالت القيادي عادل الحسني في تغريدة على "تويتر" بأن "الكتيبة التي تم استهدافها مساء اليوم في مأرب تتبع القائد مهران القباطي العدو اللدود للإمارات".

واستدرك بقوله: "ولكن سيتبناها الحوثي والحليم تكفيه الإشارة".

وقصفت مليشيا الحوثي بصاروخ باليستي، مساء اليوم السبت، معسكراً تابعاً للقوات الحكومية في مأرب (شرق العاصمة صنعاء)، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الجنود.

وقال مصدر عسكري، إن صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون على معسكر الاستقبال في منطقة الميل شمال غربي مدينة مارب، وإن الانفجار تسبب في مقتل وإصابة العشرات.

ووصف المصدر ما حدث بـ"المجزرة".

