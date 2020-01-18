شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عفاش..يفاجئ بن سلمان بتهديد مرعب سبقلب الاوضاع في اليمن رأسا علي عقب ..تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، مقطع فيديو يتضمن كلمة للعميد طارق عفاش ألقاها خلال تخرج كتيبة من دورة قناصين ومهمات خاصة من معسكر الملصي في صنعاء عام 2017م وذلك أثناء ماكان طارق عفاش أحد أركان الانقلاب على الحكومة الشرعية والدولة اليمنية وشريك أساسي مع مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.

وجاء هذا الظهور المفاجئ للفيديو بالتزامن مع تواجد طارق عفاش، في السعودية ، تلبية لإستدعائه من نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، لابلاغه وتحذيره من مواصلة السير خارج سرب الحكومة اليمنية الشرعية. وفقاً لتصريحات مصادر حكومية متداولة

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وفي الفيديو المتداول من قبل نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي ، ظهر طارق عفاش وهو يقول للخريجين الذين تم توزيعهم على جبهات القتال في الساحل الغربي وتعز والضالع وفي الحدود مع السعودية : نبارك لكم تخرجكم من دورة القناصين والمهامات الخاصة , وأن الإعتداء الذي قام به تحالف العدوان السعودي على اليمن ككل سنواجهه ومرتزقته بكل ما اوتينا من قوة , مثنيا على القائمين والمدربين بمعسكر الملصي على جهودهم في تخريج مقاتلين وصفهم بـ "الأكفاء" في مواجهة العدوان ومرتزقته "حسب قوله" .

وحث العميد طارق صالح الخريجين في كلمته التي تجنب فيها ذكر الإمارات -كما أعتاد على ذلك منذ بداية الانقلاب -، حثهم على المشاركة الفاعلة وأن يكونوا يداً واحدة للذود والدفاع عن الوطن من العدوان السعودي، ومرتزقتهم ممن يحركهم المال المدنس.." مشيرا الى ان هذه الدفعة الرابعة التي تتخرج من المعسكر بعد تخرج ثلاث دفع، تلقت تدريبات عسكرية خاصة ونوعية لتلتحق بجبهات الدفاع عن الوطن ضد العدوان السعودي . حسب تعبيره.

يذكر أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ونجل شقيق "طارق " وبقية أقاربهما كانوا يركزون في هجومهم على المملكة العربية السعودية، منذ بداية الانقلاب بداية 2015 . حتى تصفية "صالح " على يد شركائه في الإنقلاب بداية ديسمبر 2017.

وبعد أن قامت مليشيات الحوثي بتصفية شريكها في الانقلاب، الرئيس السابق علي عفاش ، واتهمت طارق عفاش بقيادة مليشيات خارجة عن قواتها، فر الأخير من صنعاء إلى مأرب وأستقبلته الشرعية بحفاوة، ثم اتجه إلى عدن بتنسيق إماراتي وتبنته الأخيرة وأنشأت له مليشيات مسلحة متمردة عن الشرعية الدستورية، سميت ب "حراس الجمهورية" ومكنته من السيطرة على الساحل الغربي ليكون أحد وكلائها واذرعتها العسكرية.