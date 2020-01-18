شكرا لمتابعة خبر عن حراس امن في شركة طيران ياخذون شابة حسناء الى الحمام بالقوة ويجبرونها على القيام بهذ العمل الفاضح..والشابة تصاب بصدمة ويجن جنونها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - حراس امن في شركة طيران ياخذون شابة حسناء الى الحمام بالقوة ويجبرونها على القيام بهذ العمل الفاضح..والشابة تصاب بصدمة ويجن جنونها

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

حراس امن في شركة طيران ياخذون شابة حسناء الى الحمام بالقوة ويجبرونها على القيام بهذ العمل الفاضح..والشابة تصاب بصدمة ويجن جنونها

عاجل وفي غاية الخطورة ..قناة الجزيرة القطرية تباغت الجميع وتصعق الرئيس هادي والجنرال الاحمر بهذا الخبر الكارثي والمزلزل وتجعل عبد الملك الحوثي يطير فرحا

منظر هز وجدان العالم..السلطات الرسمية تثير غضب العالم وترتكب مجزرة مروعة وتعدم خمسة آلاف جمل بوحشية لا تخطر على بال ابليس ( صورة صادمة )

ورد للتو..نانسي عجرم تصدر حكم الاعدام ضد زوجها وتعترف بان زوجها ارتكب جريمة قتل الشاب السوري وتبعث برسالة مؤثرة لبناتها ( نص الرسالة +2 صور)

وردنا الان..المانيا تباغت الجميع وتثير جنون المملكة بضربة موجعة لم يتوقعها احد ..والاخيرة تصدر بيان عاجل..لن صق ماذا فعلت المانيا واثارت غضب المملكة

ربطته بالحبال ثم خلعت كل ملابسها ومارست الجنس مع عشقيها أمام عينيه.. اعترافات مرعبة لقاتلة زوجها ..شاهد كيف انتقم منها عشيقها وجعلها تبكي من القهر

شاهد العقاب الالهي المزلزل ..18 طلقة رصاص والدماء تسيل من نانسي عجرم وما حدث صعق الجميع واثار جنون الزوج وقلب الامور راسا على عقب ( صورة )

عاجل..العميد العتيبي قائد القوات السعودية في عدن يتلقى قبل قليل خبر كارثي نزل على راسه كالصاغقة لأنه سيلخبط كل الاوراق ويقلب الامور رأسا على عقب في الجنوب

سعود القحطاني يثير جنون ولي العهد السعودي ويوجه طعنة غادرة للأسرة الحاكمة كلها ويكشف قضية خطيرة تهدد مستقبل ومصير الامير محمد بن سلمان (صورة )

Advertisements

شاهد.. حميدة “ باب الحارة “ تهز انستجرام ومنصات التواصل بصور جديدة بعد تغير ملامحها .. شاهد صورتها ولن تصدق كيف أصبحت ( صورة فاضحة )

نجل عادل إمام يثير غضب كل الفنانين المصريين بهذا التصريح الصادم الذي اغضب حتى والده واحرجه امام الجميع ..لن تصدق ماذا قال نجل الزعيم وقضح والده

وداعًا للعجز الجنسي والشيخوخة إلى الأبد.. مشروب بسيط يجعلك تشبع رغبات زوجتك ليل نهار ويعيد لك شبابك حتى بعد 60سنة

وشهد شاهد من اهلها.."زلة لسان" وخطأ قاتل للنجمة نانسي عجرم تدين نفسها وزوجها في جريمة قتل الشاب السوري وتلف بنفسها حبل المشنقة حول رقبة زوجها

وكالة الانباء اليمنية الرسمية ترعب ابناء 9 محافظات يمنية بهذا التحذير المخيف والخبر الصاعق الذي سيضاعف من معاناتهم ويجعلها جحيم لا يطاق

عاجل..لأول مرة منذ انطلاق الحرب في اليمن..اتفاق سعودي-ايراني يوقف الحرب والرئيس هادي الخاسر الاكبر وهذا هو مصير انفصال الجنوب

رسميا..قيادي حوثي يصعق عبد الملك الحوثي ويثير جنونه بسبب هذا اللص الحوثي الذي ينهب يوميا مليار ريال دون ان يبذل اي جهد ( ليس المشاط ولا محمد الحوثي )

العثور على ”صنعانية” في عمر الزهور بلسان مقطوع وجسم محروق في هذا المكان الذي لا يخطر على البال ( شاهد جمالها الاخاذ وبرأة الطفولة في عينيها )

عااااجل.. الرئيس عبد ربه هادي يصل عدن على رأس قوة عسكرية أرعبت عيدروس الزبيدي وجعلته يرفع الراية البيضاء ويعلن الاستسلام ..!!!!!

الابنة الكبرى للزعيم الراحل تكشف عن مفاجأة غير متوقعة عن والدها وتفضح كل الحكام والملوك العرب وتحعلهم يشعرون بالخزي والعار( تفاصيل محرجة )br /> أجبرت إحدى شركات الطيران مسافرة على القيام بإجراء شديد الغرابة، قبل صعودها إلى الطائرة المتجهة بها إلى جزر سايبان الأمريكية بالمحيط الهادئ.



أصيبت الشابة اليابانية "ميدوري" البالغة من العمر 25 عامًا، بالصدمة في مطار هونج كونج الدولي، وذلك بعد أن أخبرها موظفو شركة الطيران بضرورة إجراء اختبار حمل، وإلا فلن يكن بإمكانها صعود الطائرة.



وكان هذا الطلب من أجل إثبات أنها ليست حامل، انتقدت الشابة هذا التصرف والطلب الغريب وقالت لـ "وول ستريت جورنال": "كانت تجربة مهينة ومحبطة.. شركة الطيران طلبت أيضًا من أخريات ممن يبدين على أجسادهن أنهن حوامل".



وأضافت أن موظفي الشركة اصطحبوها إلى الحمام وقاموا بتسليمها اختبار الحمل، ومنعوها من صعود الطائرة إلا بعد التأكد من أن اختبار الحمل سلبي.



وتلقت الشركة انتقادات شديدة بسبب هذه الواقعة، وردت الشركة بأن الكثير من السيدات يتجهن إلى جزيرة سايبان كـ سياحة ولادة، هناك يضعن أطفالهن للحصول على الجنسية الأمريكية.



وأضافت أن الشركة تتعرض للضغط من قبل السلطات بـ سايبان لإجراء التفتيش على السيدات والتأكد من عدم وجود حوامل وذلك لضمان عدم تقويض قوانين الهجرة الأمريكية.

