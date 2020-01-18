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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..نانسي عجرم تصدر حكم الاعدام ضد زوجها وتعترف بان زوجها ارتكب جريمة قتل الشاب السوري وتبعث برسالة مؤثرة لبناتها ( نص الرسالة +2 صور)

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