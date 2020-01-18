شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان..المانيا تباغت الجميع وتثير جنون المملكة بضربة موجعة لم يتوقعها احد ..والاخيرة تصدر بيان عاجل..لن تصق ماذا فعلت المانيا واثارت غضب المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..المانيا تباغت الجميع وتثير جنون المملكة بضربة موجعة لم يتوقعها احد ..والاخيرة تصدر بيان عاجل..لن تصق ماذا فعلت المانيا واثارت غضب المملكة

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كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان..المانيا تباغت الجميع وتثير جنون المملكة بضربة موجعة لم يتوقعها احد ..والاخيرة تصدر بيان عاجل..لن تصق ماذا فعلت المانيا واثارت غضب المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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