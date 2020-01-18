إب: 12 قتيلا وجريحا بينهم نساء في صراع حوثي مسلح على الإغاثة بالمخادر

شهدت مديرية المخادر، شمال إب، مواجهات مسلحة عنيفة على مدى اليومين الماضيين، خلفت 12 قتيلاً وجريحاً حتى الآن.



وقالت مصادر "يمن شباب نت"، إن مواجهات مسلحة اندلعت الجمعة في منطقة البخاري بمديرية المخادر، بين أسرتي "معوضة"، و"محي الدين"ـ جميعهم حوثيون ـ خلفت 7 قتلى و 3جرحى بينهم نساء، بعضاً منهم برصاص مسلحي الحوثي التابعين لإدارة أمن المديرية.



وبحسب المصادر فإن المواجهات اندلعت على اثر مقتل شخصين من أسرة "معوضة" الخميس على يد مسلح حوثي يُدعى "سنان عايض" على خلفية خلافات على مواد اغاثية.



وأكدت المصادر بأن القيادي الحوثي ومدير أمن المخادر المعين" صالح الشامي"، كان وراء انفجار الأوضاع في المنطقة ، يوم الجمعة، بعد استدعاء الطرفين إلى جوار إدارة الأمن، قبل أن تنشب ملاسنات بينهما تطورت إلى تبادل اطلاق نار وتوسعت حتى قرية" بضعة" مخلفة قتلى وجرحى قتل فيها القاتل "سنان عايض".



وعن تفاصيل أعداد الضحايا فأكدت المصادر سقوط 4 قتلى من أسرة "معوضة"سقطوا يومي الخميس والجمعة، ومقتل شخصين من الطرف الآخر، و مقتل مسلح تابع لإدارة أمن المخادر، وامرأتين قتلتا في منازلهن بعد تعرضهن لقصف من الحملة الأمنية لمسلحي الحوثي، حادثة القصف التي أصيبت فيها امرأتين أخيريتين أيضاً.



وحصل "يمن شباب نت " على أسماء بعض الضحايا وهو على النحو التالي:



1ـ صالح حمود معوضه

2ـ أبو بكر معوضه

3ـ سنان عايض

4ـ أحمد جندل

وتشير المصادر إلى أن الأوضاع لاتزال مرشحة للتصعيد بالمنطقة في ظل تحشيد للطرفين ودخول المليشيا كطرف رئيسي في المواجهات.



وتشهد مديرية المخادر أكبر معدل لجريمة القتل في محافظة إب الخاضعة للحوثيين، وسط انتشار واسع للسلاح والمتنفذين.

