شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مطربة شهيرة تكسر قلب ‘‘ملياردير’’ سعودي بعد 3سنوات من علاقة دافئة وممارسة الفعل القذر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت وسائل إعلام أمريكية انفصال المطربة وعارضة الأزياء الباربادوسية روبين ريانا فينتي ريهانا عن الثري السعودي حسن جميل، بعد ارتباطهما بعلاقات عاطفية دافئة دامت 3 سنوات.

وذكر مصدر مقرب من ريهانا لمجلة "هاربر بازار"، أن المطربة الباربادوسية أنهت علاقتها بحسن جميل، لأنها "سئمت منه".

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وأضاف: "حطمت قلبه، فهذا ما تجيده، كسر قلوب الرجال، وهي سئمت منه تماما كما يحدث في علاقاتها مع جميع الرجال".

وكانت ريهانا وصفت خلال حوارها مع مجلة "Vogue" قبل نحو سنتين الملياردير السعودي حسن جميل، بأنه أفضل شخص ارتبطت به على الإطلاق.





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