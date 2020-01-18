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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صنعاء .. العثور على الطفلة لجين بلسان مقطوع بعد أيام من إختفائها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020
صنعاء - الخليج 365
قالت مصادر محلية، في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية، أنه تم العثور على الطفلة "لجين" البالغة من العمر 9 سنوات بعد أيام من اختفائها .
وذكرت المصادر أنه عثر على الطفلة قرب حديقة الحيوان في منطقة دار سلم جنوب صنعاء، وهي في حالة صحية حرجة بعد تعرّضها لتعذيب بشع وقطع لسانها، في جريمة جديدة مروعة هزت الشارع اليمني.
وكانت أسرة الطفلة قد أبلغت عن إختفائها يوم الخميس الماضي .
ولا تزال تفاصيل الجريمة وسر اختفاء الطفلة غامضة، في ظل ارتفاع معدلات الاختطاف والإخفاء التي تشهدها مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، شمال البلاد، خاصة في العاصمة اليمنية صنعاء
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