شكرا لقرائتكم خبر عن في تصريح جديد...كبير المحققين الأمريكيين مع "صدام حسين" يفجر مفاجأة مزلزلة ...: له ولد لم يعرفه الإعلام وهذه قصة "شبيه صدام"..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المحقق السابق في "CIA" جون نيكسون إن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين هو أفضل رئيس عراقي احتوى مشاكل البلاد.

وأضاف جون نيكسون خلال برنامج وفي رواية أخرى الذي يذاع على التلفزيون العربي، ضمن مقطع فيديو نشره الحساب الخاص للتلفزيون العربي على تويتر أنه كان يوجد شبيه لصدام حسين، لكنهم كانوا لا يرغبون في كشف ذلك، حتى يتبين الأمر.

وعن نهاية قصي وعدي صدام قال المحقق السابق أن الحكومة السورية كانت مترددة للغاية، بشان عدي صدام ، حيث كانوا لا يريدونه هناك.

وأوضح أنه فاجأ صدام بأن له ابنا بالغا يدعى " علي"، حيث قال لي صدام هل تريد أن تقتله كما قتلت قصي وعدي.

وتعتبر شهادة محقق الـ "CIA" السابق مغايرة لرواية الحاكم العسكري في البلاد حينها بول بريمير، والذي أكد في مقطع فيديو تم تداوله أننا نجحنا بالإطاحة بصدام والتسلط السني بعد ألف سنة في العراق بداية من الخلافة العباسية، ثم الأتراك وحتى الدولة الهاشمية.

وأضاف بريمير أن الأقلية السنية كانت متسلطة على البلد لأكثر من ألف سنة، وهذا الوضع غير سليم، لذا فمجرد الإدانة أمر غير كاف،بحسب قوله.

وأوضح بريمير أنني كنت محبطا من سياسة أوباما باتجاه سورية، لأنه قال إنه سيتدخل و يحاول فعل شيء، ولكنه لم يفعل، و رفعنا أيدينا من الأمر.

وأشار إلى أن ترامب مستمر في هذا، و هذا خطأ، و لا ينبغي أن نأخذ على عاتقنا إسقاط العلويين، و سورية غير متزنة، و هي أسوأ حالا من العراق.

جديد "الخليج 365"

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