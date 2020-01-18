شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد مقتل ابو علي الحاكم وعدد من قيادات الحوثيين ...الجيش الوطني مسنود بطيران التحالف يبداء عملية زحف كبرى باتجاه العاصمة صنعاء..."تفاصيل اولية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر ميدانية في محافظة صنعاء إن معارك عنيفة دارت الجمعة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية. وذكرت المصادر أن قوات الجيش هاجمت مواقع الحوثيين في منطقة ضبوعة شمال مديرية نهم. جديد "الخليج 365" Advertisements وأكدت المصادر أن المواجهات اندلعت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة واستخدمت خلالها الصواريخ الموجهة والمدفعية الثقيلة. وأشارت المصادر إلى أن المعارك امتدت إلى القتب والمجاوحة وبران والمحجر في المديرية ذاتها. وما بين الحين والآخر تدور معارك في عدد من مواقع جبهة نهم تتكبد فيها المليشيا الانقلابية خسائر كبيرة.

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