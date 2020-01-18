اخبار الخليج / اخبار اليمن

شهداء وجرحى في هجوم حوثي بصاروخ باليستي إستهدف معسكراً في مأرب

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شهداء وجرحى في هجوم حوثي بصاروخ باليستي إستهدف معسكراً في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

شهداء وجرحى في هجوم حوثي بصاروخ باليستي إستهدف معسكراً في مأرب

متابعات_الخليج 365

قالت مصادر إعلامية، ان ميليشيا الحوثي الإنقلابية إستهدفت مساء اليوم بصاروخ باليستي معسكراً تابعاً للشرعية في مدينة مأرب شرق العاصمة صنعاء .

 

Advertisements

وذكرت المصادر، أن الصاروخ إستهدف معسكر الإستقبال في منطقة الميل في مارب ونتج عنه سقوط عشرات الجرحى والشهداء من جنود الشرعية .

 

ولم تؤكد أو تنفي أي من المصادر الرسمية حتى الآن الحادثة .

 

تجدر الإشارة إلى ان مدينة مأرب تخضع بشكل كامل لسيطرة حزب الإصلاح الذراع العسكري والسياسي لتنظيم الإخوان في اليمن .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شهداء وجرحى في هجوم حوثي بصاروخ باليستي إستهدف معسكراً في مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا