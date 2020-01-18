شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شهداء وجرحى في هجوم حوثي بصاروخ باليستي إستهدف معسكراً في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قالت مصادر إعلامية، ان ميليشيا الحوثي الإنقلابية إستهدفت مساء اليوم بصاروخ باليستي معسكراً تابعاً للشرعية في مدينة مأرب شرق العاصمة صنعاء .



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وذكرت المصادر، أن الصاروخ إستهدف معسكر الإستقبال في منطقة الميل في مارب ونتج عنه سقوط عشرات الجرحى والشهداء من جنود الشرعية .

ولم تؤكد أو تنفي أي من المصادر الرسمية حتى الآن الحادثة .

تجدر الإشارة إلى ان مدينة مأرب تخضع بشكل كامل لسيطرة حزب الإصلاح الذراع العسكري والسياسي لتنظيم الإخوان في اليمن .