مقتل مهاجر يمني بعد تعرضه لعملية طعن في جزيرة يونانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلنت الشرطة اليونانية، مقتل مهاجر يمني، متأثراً بجراح أُصيب بها بعد تعرضه للطعن في مخيم موريا على جزيرة ليسبوس اليونانية.



ونقل موقع "مهاجر نيوز" المتخصص بأخبار المهاجرين عن مصادر في الشرطة اليونانية قولها، إن المهاجر اليمني يبلغ من العمر عشرين عاما تم نقله بعد إصابته إلى مستشفى في الجزيرة، إلّا أنه فارق الحياة متأثراً بجروحه.

وأشارت المصادر إلى أن الحادثة وقعت مساء الخميس.

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ولم تذكر الشرطة اليونانية تفاصيل الجريمة ودوافعها، رغم أن الحادثة هي الثانية في أقل من 10 أيام، بعد الإعلان عن وفاة مهاجر إيراني يبلغ من العمر 31 عاماً.

وكان المخيم ذاته شهد احتجاجات بعد أن لقي مهاجران، هما امرأة وطفل، حتفهما نهاية سبتمبر الماضي، بعد حريق شب فيه.

وشهدت عدة مدن وبلدات يونانية مؤخرا احتجاجات رفضا لاستقبال مهاجرين من الجزر ضمن خطة وضعتها الحكومة اليونانية لتخفيف الضغط عن الجزر وإيجاد حلول لمشكلة اكتظاظ المهاجرين هناك.

ويعيش المهاجرون في مخيم موريا أوضاعاً سيئة للغاية في ظل استمرار تدفق المهاجرين من السواحل التركية المجاورة، إضافة إلى الظروف غير الصحية التي يعيش فيها حوالي 19 ألف مهاجر في المخيم الذي تبلغ قدرته الاستيعابية 2800 شخص.

وفي 2019، اعتبرت اليونان البوابة الرئيسية لدخول المهاجرين إلى أوروبا، حيث تقول المنظمة الدولية للهجرة، إن أكثر من 66 ألف مهاجر وصلوا اليونان العام الماضي، فيما سجلت العديد من حالات الغرق قبل الوصول للجزيرة.