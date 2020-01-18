شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على الإحصائية السنوية ضمن تقرير انجاز للعام 2019 لشرطة سير تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

تعز - الخليج 365

نشرت صفحة شرطة السير بمحافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، إحصائية سنوية ضمن تقرير إنجاز العام 2019.

وفيما يلي ينشر "الخليج 365"، التقرير كاملا

مع دخول عام 2020 نكون اسدلنا الستار على عام حافل بالإنجازات في جميع المستويات سواء الإدارية او الميدانية فحققنا نجاحات متميزة في ظل الظروف التي تعيشها هذه المحافظة الصامدة.

سعينا وبذلنا جهود جبارة لتقديم خدماتنا على أمل أن نكون قد أدينا واجبنا بما يملي علينا الدستور والقانون واللوائح المنظمة لعملنا في شرطة السير ملتمسين العذر في حال تقصيرنا في أداء عملنا.

نعرض لكم ملخص ما تم إنجازه خلال عام 2019 إدارياً وميدانياً بكل شفافية ووضوح.

فعلى مستوى العمل الإداري فالإحصائية كالتالي: -

1742 مركبة تم ترقيمها

12777 رخصة تم منحها للمتقدمين في طلب رخص القيادة

1853 تسجيل نقل ملكيات مركبات لمالكين جدد

11 ترخيص معرض بيع وشراء سيارات

640 باص سجلت بياناتهم وتم توزيعهم على خطوط سير الباصات

840 مخالفة مرورية مقيدة في سجلات المخالفات تم تسديدها

1508 بلاغ فقدان (لوحات معدنية – رخص قيادة – وثائق تسير مركبات-وبيانات جمركية)

136 بلاغ حوادث مرورية.

وعلى المستوى الميداني قد كانت إدارة شرطة السير متواجدة في جميع الاعمال الموكلة إليها حيث شهد العام 2019 هذه الأعمال

120 حملة ضبط ميداني تم حجز

1729 سيارة مخالفة وبدون ارقام

44 دراجة نارية مخالفة

75 سيارة مهملة وتالفة تم سحبها الى حجز الإدارة

30 تأمين فعاليات عامة وخاصة

انتشار خدمات شرطة السير في التقاطعات والمدن الرئيسية وعلى امتداد تعز المحرره بما فيها مديريات الساحل التابعة لمحافظة تعز تواجدنا فيها لتنظيم حركة السير وضبط الحوادث المرورية.

أما عن الحوادث المرورية والمتسبب الأول للوفيات على مستوى العالم حسب تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2018 حيث كانت الإحصائية كالتالي

136 حادث تم ضبطه نتج عنه

27 حالة وفاة

142 إصابة

وكانت الاسباب على النحو التالي

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33 حادث نتيجة السرعة

13 خلل فني

17 إهمال المشاة

1 تأثير المخدر

67 إهمال سائقين

5 أسباب اخرى

ولقد كان للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة دور بارز في هذا العام حيث كان هناك

39 محاضرة توعوية لضباط وأفراد شرطة السير

3 محاضرات حقوق إنسان لضباط وأفراد شرطة السير

3 دورات تأهيل في مجال حقوق الإنسان لعدد 6 افراد

5 دورات تدريبية في مجال السكرتارية والإحصاء والإسعافات الأولية

4 محاضرات توعية في مجال الحوادث المرورية في أربع كليات

الإعداد لفعاليات حفل تدشين أسبوع المرور العربي 2019 والإختتام

43 تم تكريمهم من ضباط وأفراد شرطة السير خلال العام

227 تحرك لتغطية أنشطة الإدارة اعلامياً على جميع المستويات.

وتحت شعار السلامة المرورية مسؤولية الجميع تم العمل وتدشين مشروع السلامة المرورية لطلاب المدارس في تاريخ 25 نوفمبر 2019 وذلك في 40مدرسة منها 13 مدرسة أهلية وتم استهداف ما يقارب 35 الف طالب وطالبة على مستوى مديريات المظفر والقاهرة وتم توزيع 16000 الف برشور ولصقات في المدارس المستهدفة لجميع الطلاب في جميع المراحل الدراسية وسيكون هناك استكمال لعملية التوعية في المدارس المتبقية وكذلك استكمال للبرنامج الذي يستهدف 100 مدرسة

– وتم عمل دراسات للآتي

ـ صيانة الجولات

– تأهيل الكادر بما يتناسب مع العمل

– تنمية مهارات التعامل مع الآخرين

أما الايراد المالي فهو أهم أعمالنا التي ترفد به خزينة الدولة بالمال العام

وقد بلغ الإيراد لعام 2019م (87986800) سبعه وثمانون مليون وتسعمائة وستة وثمانون ألف وثمانمائة ريال بزيادة عن عام 2018 بنسبة 207% عن العام الماضي

ومن ضمن الانجازات إدخال النظام الآلي إلى قسم الحسابات وضبط الإيراد ألياً بما يضمن الإستقلالية المالية .

إننا في شرطة السير عازمون على الاستمرار في تطوير العمل بما يتواكب مع الحركة في مدينة تعز وبما يخدم أبناء تعز عامة ميدانياً وإدارياً لقد تطورت جميع خدماتنا بنسبة مضاعفة وكانت النتيجة تضاعف الإيرادات المالية فمن اثنين واربعين مليون في عام 2018 إلى سبعة وثمانون مليون في 2019 ودون تسجيل عجز مالي مُطلقاً.

لقد سعينا جاهدين على إيصال خدماتنا ميدانياً وإدارياً لكافة المناطق المحرره في محافظة تعز ونلنا ما اردنا بفضل وجهود جميع منتسبي الإدارة بلا اسثناء ودعم القيادة في السلطة المحلية وقيادة شرطة تعز التي تولي ادارة شرطة السير اهتمام كبير في ظل هذا الوضع الاستثنائي

أخيراً

2020 سنستمر مهما كانت الظروف